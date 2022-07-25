Екатеринбург, , 11:12 — REGNUM В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа получили государственные награды. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа.

На штабе Центрального военного округа Алексей Колчин © ИА REGNUM

Торжественная церемония состоялась в штабе ЦВО. Военнослужащим, отличившимся в ходе службе и во время ходе специальной военной операции, вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», Жукова, Суворова, почётную грамоту от президента России Владимира Путина и знаки отличия Минобороны России.

Представители командования войсками ЦВО обратились к военнослужащим со словами поздравления, а также благодарности за отвагу и мужество, проявленные в ходе службы.