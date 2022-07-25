Донецк, 25 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, сообщили 25 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:40 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля боевики ВСУ выпустили по Донецке три снаряда калибра 152 мм.

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