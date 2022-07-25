* ИГ — запрещённая в России организация

Самарра, , 11:16 — REGNUM Террористы совершили нападение на блокпост иракских силовиков в городе Самарра. Об этом сообщает Al-Sumariya со ссылкой на источник в силовых структурах Ирака.

Полиция. Ирак Defenseimagery.mil

По словам источника, нападение произошло утром в понедельник, 25 июля. Отмечается, что в результате нападения потери понесли отряды правительственного ополчения.

«Два бойца 314-й бригады … были убиты и трое ранены при отражении атаки в Самарре. В ходе столкновения ополченцам удалось убить двух террористов», — цитирует Al-Sumariya свой источник в службах безопасности Ирака.

Как сообщается, за нападением стоят боевики одной из спящих ячеек группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей в этом районе.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.