Москва, 25 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Грузинский и российский журналист Отар Кушанашвили выступил с обвинениями в адрес режиссёра Никиты Михалкова. Этому посвящён новый эпизод его YouTube-шоу «КАКОВО?!».

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков читает студентам лекцию в Госдуме

По словам журналиста, ранее он построил один из выпусков своего интернет-шоу вокруг анекдота про медведя, однако вскоре увидел аналогичный подход в передаче Михалкова «Бесогон». Кушанашвили также добавил, что подобный поступок известного постановщика вовсе не огорчает его: «‎Михалков и глазом не моргнул. Это так мне льстит».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Никита Михалков заявил о «падении» кинорежиссуры в России. Он также отметил, что отечественным постановщикам нужно перестать равняться на западных коллег.