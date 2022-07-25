Якутск, 25 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Якутии задержан сотрудник частного охранного предприятия. По версии следствия, он призывал жителей республики воевать на стороне вооружённых сил Украины, сообщил 25 июля телеграм-канал Baza.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Работник охранного предприятия вербовал людей в легион «Свобода России». Мужчине 50 лет, призывы воевать на стороне Украины он размещал в социальных сетях. В отношении якутянина возбудили дело по статье 205.2 УК РФ («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы пополнить редеющие ряды ВСУ, киевский режим продолжает привлекать иностранных наёмников для участия в военном конфликте на Украине, заявляла в июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.