Иркутск, , 11:07 — REGNUM На утро 25 июля в лесном фонде в Иркутской области действующих пожаров нет, сообщает телеграм-канал правительства региона. отмечается также, что за минувшие сутки ликвидировано одно возгорание в Чунском районе.

Лесной пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

Полностью локализовано три очага на площади 227 га. Все в Катангском районе в зоне космического мониторинга.

В тушении лесных пожаров 24 июля было задействовано 264 человека и 10 единиц наземной техники.

В авиамониторинге — два Ан-2 и два легкомоторных самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 22 июля в государственном лесном фонде в Иркутской области действовало одно возгорание в Ольхонском районе на площади 3,7 га.

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