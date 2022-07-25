Москва, , 11:16 — REGNUM Страны Запада боятся сильной и независимой России и во внутриполитических событиях ищут «руку Москвы», отметил депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди»).

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее обозреватель Бернардо де Мигель в своей статье для испанской газеты País заявил, что власти Европейского союза боятся, что после ухода итальянского премьер-министра Марио Драги со своего поста Италия может превратиться в «троянского коня» президента России Владимира Путина в Европе.

Хамитов считает, что подобные высказывания больше напоминают шпионские игры, которыми Россия никогда не занималась. По его словам, российская сторона всегда высказывает свою позицию честно и открыто, не меняя ее по десять раз на дню.

«Однако здесь характерно другое: как же так называемые «развитые страны» боятся сильной и независимой России, которая не находится у них под полным контролем, если даже во внутриполитических событиях (в том числе рядовых кадровых перестановках) ищут «руку Москвы»! Судя по всему, Россия стала их круглосуточным кошмаром. Когда из-за введенных ими же санкций их страны окажутся на грани голода и замерзания, тоже будут обвинять во всех бедах Москву?», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Хамитов напомнил слова президента России Владимира Путина, который заметил, что в мире началась новая историческая эпоха.

«И как бы ни пытались вчерашние «хозяева мира» показать, что они до сих пор всесильны, рано или поздно им придется признать, что это иллюзия. Наступает время самостоятельных и независимых государств. Уверен, что в этих условиях наша Родина станет одним из мировых лидеров — и без всяких «троянских коней», — заключил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Италии Серджо Маттарелла со второй попытки принял отставку премьер-министр этой страны Марио Драги.

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