Тамбов, 25 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Тамбове завершено расследование уголовного дела об убийстве 56-летнего заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктора Вакульчика. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ Тамбовской области.

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В убийстве обвиняется 31-летний пасынок Вакульчика. Утром 14 февраля он подкараулил отчима в подъезде, ударил несколько раз кулаком по голове, после чего ножом нанес ещё не менее 15 ударов в грудь, шею и плечо. Жертва скончалась на месте.

«Мотивом преступления стала личная неприязнь и обида на отчима, который последнее время высказывал явное недовольство положением дел на семейной фирме, возглавляемой пасынком, и обвинял его в неумелом руководстве, которое привело к существенным долговым обязательствам», — говорится в сообщении.

Была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая не выявила у обвиняемого психических расстройств, лишающих его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Расследование завершено, уголовное дело направили в суд.