Убийцу замначальника управления транспорта Тамбовской области ждёт суд
Тамбов, 25 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Тамбове завершено расследование уголовного дела об убийстве 56-летнего заместителя начальника регионального управления автомобильных дорог и транспорта Виктора Вакульчика. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ Тамбовской области.
В убийстве обвиняется 31-летний пасынок Вакульчика. Утром 14 февраля он подкараулил отчима в подъезде, ударил несколько раз кулаком по голове, после чего ножом нанес ещё не менее 15 ударов в грудь, шею и плечо. Жертва скончалась на месте.
Была проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая не выявила у обвиняемого психических расстройств, лишающих его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Расследование завершено, уголовное дело направили в суд.