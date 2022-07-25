Юджин, , 11:07 — REGNUM Шведский легкоатлет Арман Дюплантис стал победителем чемпионата мира в прыжках с шестом, побив мировой рекорд. Соревнования прошли 2022 в штате Орегон (США).

Победный результат 22-летнего Дюплантиса составил 6,21 метра, что является новым мировым рекордом. Предыдущее достижение было установлено им же в 2020 году — 6,18 метра.

Серебряную медаль выиграл Кристофер Нильсен из США (5,94 м). Замкнул тройку спортсмен из Филиппин Эрнест Джон Обьен (5,94 м).

Напомним, Дюплантис является олимпийским чемпионом Токио. Также на его счету золото чемпионата Европы — 2018 и европейского первенства в помещении — 2021.