Калуга, , 11:45 — REGNUM Причиной возникновения птичьего группа в калужских личных хозяйствах стал ввоз сельскохозяйственной птицы, приобретенной на ярмарках и рынках, которая, вероятнее всего, была вывезена из птицеводческого предприятия, находящегося в Железногорском районе Курской области. Об этом заявил 25 июля на заседании правительства Калужской области министр сельского хозяйства региона Леонид Громов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Птичий грипп admoblkaluga.ru

В Калужской области было изъято у владельцев и бескровно уничтожено более 11 тыс. домашней птицы, или 72% от общего поголовья, подлежащего отчуждению. Однако этот процесс проходит непросто. Отдельные дачники покупали птицу на лето, теперь они не соглашаются отдавать её на убой. Больше всего «отказников» в Жуковском и Боровском районах.

Работу по устранению очагов птичьего гриппа власти намерены завершить в ближайшие дни. Всего в Калужской области зарегистрировано 12 очагов гриппа птиц: в Людиновском, Сухиничском, Бабынинском, Дзержинском Малоярославецком, Жуковском, Боровском районах и в пригороде Калуги. В Малоярославецком районе зарегистрировано четыре из них очага птичьего гриппа.

«Это мера вынужденная, ничего приятного для людей в этом нет. Никто не рассчитывал на такое развитие событий. Мы должны действовать оперативно, чтобы вирус не распространился. Предусмотрены средства компенсации, чтобы возместить потери людей и хозяйств», — отметил губернатор области Владислав Шапша.

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