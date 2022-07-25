Лондон, 25 июля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Дефицит оптоволоконного кабеля во всем мире привел к росту цен и значительному увеличению сроков поставки, что ставит под угрозу планы по расширению современной телекоммуникационной инфраструктуры и цифровых технологий, сообщает 25 июля Financial Times.

BigRiz Оптоволокно

Больше всего от дефицита пострадали Европа, Индия и Китай, при этом цены на оптоволокно выросли на 70% с марта 2021 года — с $3,70 до $6,30 за километр оптоволокна, как следует из анализа рынка, проведенного компанией Cru Group.

Хотя пандемия заставила некоторые крупнейшие технологические и телекоммуникационные корпорации сократить капиталовложения, спрос на интернет-технологии резко вырос за то же время, что привело к серьезной нехватке этого важнейшего для отрасли материала.

Такие компании, как Amazon, Google, Microsoft и другие, расширяют свои цифровые империи вслед за растущим спросом, что требует прокладки обширных международных оптоволоконных сетей. В то же время правительства разных стран ставят амбициозные цели по развертыванию широкополосной связи и 5G, и оба эти направления требуют прокладки под землей огромного количества оптоволоконного кабеля.

В основе дефицита кабеля также лежит рост цен на некоторые важнейшие компоненты, используемые при его производстве.

Это прежде всего гелий, поставки которого упали отчасти из-за перебоев в работе заводов в России и США, что привело к росту цен на гелий на 135% за последние два года. В то же время цены на тетрахлорид кремния — еще один важный компонент в производстве оптоволокна — выросли на 50%.

«За всю свою профессиональную карьеру я никогда не видел ничего подобного этому инфляционному кризису», — говорит генеральный директор компании Corning, крупнейшего в мире производителя оптоволоконного кабеля, Венделл Уикс.

Дефицит оптоволоконной продукции привел к значительному увеличению сроков поставки, которые растянулись с 20 недель почти до года для многих небольших клиентов.