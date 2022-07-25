Москва, , 11:04 — REGNUM Технологию получения фурфурола и его компонентов путём переработки аграрных отходов создал российский научный центр «Прикладная химия (ГИПХ)» государственной корпорации «Ростех». Об этом 22 июля сообщила пресс-служба госкорпорации.

Одна химия Text-master.ru

Отмечается, что, благодаря новой технологии, можно получать используемый для присадок к бензину, производства смазочных материалов, смол, обесцвечивающих веществ и для других целей фурфурол в количестве 75–100 кг на одну тонну сухих аграрных отходов.

Кроме того, указывается, что также научный центр работает над другими рециклинговыми технологиями, которые позволяют извлекать сырье из отходов производства минеральных удобрений, хлорорганических продуктов, а также гальванических и кожевенных производств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Московской области в Новосибирск был направлен первый полносоставный контрейлерный поезд.