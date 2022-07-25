Уфа, , 11:08 — REGNUM Мораторий на добычу рассыпного золота могут ввести в некоторых районах Башкирии. Об этом 25 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что данный вопрос был рассмотрен на встрече с руководителем федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым.

«Мы будем выходит с предложением по ряду территорий, где увеличится техногенная нагрузка, взять мораторий на добычу золота рассыпным образом», — сообщил глава региона.

Он также напомнил, что ранее руководство Башкирии выразило обеспокоенность по работе некоторых компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых. В связи с этим в 2021 году республике была создана межведомственная комиссия по недропользованию.

Хабиров высоко оценил работу данной комиссии, сообщив, что в 2021 было аннулировано 33 лицензии на право добычи общераспространённых полезных ископаемых, приостановлено действие 22 лицензий, внесены изменения и дополнения в 112 лицензий.