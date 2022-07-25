Кострома, , 11:05 — REGNUM Рыбак на лодке погиб в результате столкновения с баржей в Костроме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в управлении МЧС по региону.

Мост через Волгу в Костроме © Наталья Диева

Трагедия произошла вечером 24 июля. Мужчина рыбачил недалеко от автопешеходного моста через Волгу, лодка находилась на пути следования грузового судна. В результате плавсредство вместе с мужчиной намотало на мотор баржи, он погиб.

По мнению МЧС, причиной трагедии стала невнимательность костромича. Путь следования барж известен заранее, рыбаку не стоило ловить рыбу на этом участке реки. Проверку по факту гибели мужчины проводит СК на транспорте.

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