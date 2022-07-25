Ярославль, 25 июля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Государственное казенное учреждение «Транспортная служба Правительства Ярославской области» взыскала с мэрии Ярославля более 8 тысяч рублей ущерба вследствие ДТП, произошедшего из-за неудовлетворительного содержания дорог в городе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение арбитражного суда.

Яма в Ярославле

А аварию попала автомашина «Тойота Кэмри» из правительственного гаража. ДТП произошло 19 декабря 2021 года в рабочее время. На улице Республиканской, 3, правительственный автомобиль влетел в яму, «в результате чего транспортное средство получило механические повреждения (повреждена шина переднего правого колеса)».

На место были вызваны сотрудники ГИБДД, которые обнаружили на месте яму размерами метр на метр и глубиной 14 сантиметров. Инспекторы установили, что водитель транспортной службы правила дорожного движения не нарушал. В суде ответчик пытался переложить вину на подрядчика по ямочноу ремонту — компанию с символическим названием ООО «Игрек». Но суд посчитал, что вина всё же лежит на городских чиновниках.

Был ли кто-то из руководителей правительства области в автомобиле в момент ДТП, из судебного решения неясно. За пробитое колесо областного руководства мэрия заплатит 8325 рублей и 2000 в качестве госпошлины.