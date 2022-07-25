Москва, , 11:01 — REGNUM В Москве по программе реновации проектируется и строится 406 новых домов площадью более 7,5 млн кв. метров, сообщили 25 июля в Стройкомплексе.

Новостройка seckhardt2

Уже построены и введены в эксплуатацию 202 жилых дома площадью свыше 2,6 млн кв. метров, из них 185 — переданы под заселение участникам программы реновации.

Сейчас в Москве проектируется 242 жилых дома площадью 4,7 млн кв. метров, а в стадии стройки находятся еще 164 здания на 2,7 млн кв. метров. Снесено 110 старых пятиэтажек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Моске с начала реализации программы реновации (почти за пять лет) расселено 220 старых домов.

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