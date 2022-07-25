Москва, 25 июля 2022, 11:00 — REGNUM Бойцы Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике крупную партию оружия боевиков ВСУ, сообщили 25 июля в пресс-службе ведомства.
Также бойцы Росгвардии нашли 350 боеприпасов к крупнокалиберному вооружению, более 100 артиллерийских снарядов, мины иностранного производства и 50 ручных гранат.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР тайник ВСУ с арсеналом крупнокалиберного оружия.
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