Москва, 25 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике крупную партию оружия боевиков ВСУ, сообщили 25 июля в пресс-службе ведомства.

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«Росгвардейцы обнаружили в ЛНР ПТУР NLAW, 20 гранатомётов и миномётов, около 500 выстрелов к ним, пулемёт MG-42 и ещё семь единиц стрелкового оружия, более 21 тыс. боеприпасов к нему», — говорится в сообщении.

Также бойцы Росгвардии нашли 350 боеприпасов к крупнокалиберному вооружению, более 100 артиллерийских снарядов, мины иностранного производства и 50 ручных гранат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР тайник ВСУ с арсеналом крупнокалиберного оружия.

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