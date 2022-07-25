* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 25 июля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Источники информационного агентства «Шафакна» заявили о появлении группировки «Движение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Таджикистана» в приграничных районах Афганистана.

Noorimages.com Граница Таджикистана с Афганистаном

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Член афганского «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не пожелавший назвать своё имя, сообщил агентству «Анадолу», что таджикские боевики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали «Движение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Таджикистана» в афганской провинции Бадахшан, недалеко от границы с Таджикистаном.

Предполагается, что группировку создал Мохаммад Шарипов, известный как Мехди Арслан, гражданин Таджикистана, и он пытается начать вооружённую борьбу против правительства Таджикистана. Он находится в списке разыскиваемых террористов в Таджикистане.

Мехди Арслан является членом группировки «Джамаате Ансаруллах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и имеет тесные связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Некоторые местные источники также утверждают, что этой группировке, которая в настоящее время состоит из 200 таджикских боевиков, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передали в управление пять уездов Бадахшана и снабжают их оружием и боеприпасами.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что указанная группировка разместила свои силы на сторожевой вышке и базе на границе Афганистан с Таджикистаном.

Это сообщение поступило на фоне того, что ранее Забихулла Муджахид, официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на встрече с журналистами отрицал существование такой группировки. Заявив, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не допустят, чтобы с территории Афганистана исходила угроза для какой-либо страны, он попросил правительство Таджикистана вступить в официальный диалог с правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по этому вопросу.