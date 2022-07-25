Улан-Удэ, 25 июля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Второй ежедневный рейс из Бурятии на самое популярное у туристов место на Байкале — остров Ольхон — вводит авиакомпания «Аврора». Как сообщает авиакомпания, время полётов определено с 1 августа по 15 сентября 2022 года совместно с партнером-оператором авиакомпанией «СиЛа».

Аркадий Зарубин Остров Ольхон

Авиарейс из Улан-Удэ пользуется большим спросом, потому что он субсидируется из бюджета. Стоимость билета в одну сторону составит 1035 рублей. С 16 по 30 сентября рейсы самолеты L-410 по данному направлению будут выполняться ежедневно, с 1 по 28 октября — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Об этом сообщает авиакомпания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный аэропорт Барнаул им. Г. С. Титова известил об открытии с 31 июля прямого рейса по маршруту Пермь-Барнаул-Пермь.

Читайте также: Анонсирован прямой авиарейс по маршруту Пермь-Барнаул-Пермь