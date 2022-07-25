Москва, , 10:59 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил официальное письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину по вопросу реформирования системы социальной защиты инвалидов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Инвалид-колясочник Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В связи с проведением специальной военной операции сегодня особо актуальным становится вопрос разработки программ комплексной реабилитации военнослужащих, получивших увечья и военные травмы», — отметил Миронов.

По мнению депутатов, инвалидов, которые не могут самостоятельно передвигаться, государство должно обеспечивать современными средствами реабилитации — электроколясками, подъемниками и другими дорогостоящими устройствами.

«Чтобы их купить, инвалиды должны получать компенсацию или электронные сертификаты на покупку современных технических средств реабилитации, которые покрывают их стоимость. Такие расходы потребуется учесть при составлении бюджета», — отметил парламентарий.

Кроме того, для поддержки инвалидов предлагается разработать и внедрить механизмы оказания ситуационной помощи, а реализовать такую программу можно в рамках Службы психолого-патронажной помощи, говорит Миронов.

Также депутаты от СРЗП настаивают на проведении регулярной индексации ежемесячной выплаты инвалидам, при этом ее размер должен на 1% опережать темпы роста потребительских цен, то есть индексация должна быть выше официальной инфляции.

Родственников, ухаживающих за инвалидами I группы, предлагается включить в систему долговременного ухода, чтобы они могли получать социальную помощь от государства. Например, гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы, следует повысить пособие с 1200 рублей до одного МРОТ и потом проводить регулярную индексацию этих выплат.

Миронов также считает, что всех ветеранов боевых действий, получивших увечья, нужно обеспечивать социальным жильем.

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