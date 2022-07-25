Москва, 25 июля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил официальное письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину по вопросу реформирования системы социальной защиты инвалидов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

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«В связи с проведением специальной военной операции сегодня особо актуальным становится вопрос разработки программ комплексной реабилитации военнослужащих, получивших увечья и военные травмы», — отметил Миронов.

По мнению депутатов, инвалидов, которые не могут самостоятельно передвигаться, государство должно обеспечивать современными средствами реабилитации — электроколясками, подъемниками и другими дорогостоящими устройствами.

«Чтобы их купить, инвалиды должны получать компенсацию или электронные сертификаты на покупку современных технических средств реабилитации, которые покрывают их стоимость. Такие расходы потребуется учесть при составлении бюджета», — отметил парламентарий.

Кроме того, для поддержки инвалидов предлагается разработать и внедрить механизмы оказания ситуационной помощи, а реализовать такую программу можно в рамках Службы психолого-патронажной помощи, говорит Миронов.

Также депутаты от СРЗП настаивают на проведении регулярной индексации ежемесячной выплаты инвалидам, при этом ее размер должен на 1% опережать темпы роста потребительских цен, то есть индексация должна быть выше официальной инфляции.

Родственников, ухаживающих за инвалидами I группы, предлагается включить в систему долговременного ухода, чтобы они могли получать социальную помощь от государства. Например, гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы, следует повысить пособие с 1200 рублей до одного МРОТ и потом проводить регулярную индексацию этих выплат.

Миронов также считает, что всех ветеранов боевых действий, получивших увечья, нужно обеспечивать социальным жильем.

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