Белогорск, Крым, , 10:57 — REGNUM Пещеру Таврида в Белогорском районе Крыма откроют для посещений с 28 июля. Об этом сообщил руководитель проекта по созданию научно-образовательного и рекреационного комплекса на базе пещеры Таврида, старший преподаватель КФУ Геннадий Самохин.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Открытие запланировано на 15:00. Протяжённость экскурсионной части составляет 485 метров.

Первые посетители пещеры смогут увидеть подземные галереи, ознакомиться с музейными экспозициями по минералогии и палеонтологии, приводит слова Самохина «Крым 24».

Отметим, что пещера Таврида была обнаружена в 2018 году в ходе работ по строительству трассы «Таврида». В ходе исследований учёные обнаружили в пещере останки древних животных, в том числе хищников.