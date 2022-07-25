Москва, , 10:57 — REGNUM Из Московской области в Новосибирск был направлен первый полносоставный контрейлерный поезд. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба ОАО «РДЖ».

Товарный поезд

«Впервые сразу 30 гружёных полуприцепов с металлургической продукцией отправились по этому маршруту не по автомобильной, а по железной дороге», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что выехавший из Подмосковья поезд проедет около 3300 км за трое с половиной суток, что быстрее, чем с использованием автомобильного транспорта, и обратно также пойдет не порожняком.

При этом отмечается, что такая технология позволит снизить использование автомобилей для перевозок и положительно скажется на экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля железнодорожный транзит из основной части России в Калининградскую область через территорию Литвы возобновило литовское государственное предприятие «Летувос гележинкеляй».