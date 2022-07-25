Вашингтон, 25 июля 2022, 10:56 — REGNUM Лидером международного проката за прошедший уик-энд стала анимационная картина «Миньоны: Грювитация» (Minions: The Rise of Gru). Об этом сообщил Deadline.
Совместная работа студий Universal и Illumination с момента выхода заработала в мире более $640 млн. При этом фильм Marvel «Тор: Любовь и Гром» собрал $598,2 млн.
ИА REGNUM напоминает, что «Миньоны: Грювитация» является приквелом франшизы «Гадкий я», а также продолжением фильма «Миньоны». Мировая премьера картины состоялась 13 июня 2022 года на Международном фестивале анимационных фильмов — в США кинолента вышла 1 июля.
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