Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Лидером международного проката за прошедший уик-энд стала анимационная картина «Миньоны: Грювитация» (Minions: The Rise of Gru). Об этом сообщил Deadline.

Сами пошутили, сами посмеялись Цитата из м/ф «Миньоны». реж. Кайл Балда, Пьер Коффан. 2015. США

Совместная работа студий Universal и Illumination с момента выхода заработала в мире более $640 млн. При этом фильм Marvel «Тор: Любовь и Гром» собрал $598,2 млн.

ИА REGNUM напоминает, что «Миньоны: Грювитация» является приквелом франшизы «Гадкий я», а также продолжением фильма «Миньоны». Мировая премьера картины состоялась 13 июня 2022 года на Международном фестивале анимационных фильмов — в США кинолента вышла 1 июля.

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