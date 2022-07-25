Хакасия, 25 марта, 2003, 10:49 — ИА Регнум. В воскресенье Абаза выбирала главу города и депутатов горсовета. Безусловно и окончательно победил действующий глава муниципального образования Петр Гаврилов.

По предварительным данным, за Петра Васильевича проголосовало 62,45 процента избирателей, пришедших на избирательные участки. Вячеслав Дмитренко набрал 21,11 процента, Татьяна Дорохова - 6,52, Ольга Байбородова - 2,11 и Галина Макарченко - 0,95 процента симпатий абазинцев.

При явке на избирательные участки 51,13 процента более четырех процентов горожан проголосовали против всех кандидатов. В воскресенье же избраны все девять депутатов Абазинского Совета депутатов.