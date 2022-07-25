Курган, , 10:55 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился с просьбой к министру транспорта РФ Виталию Савельеву и руководителю Росавтодора Роману Новикову ускорить ремонт моста через реку Мендеря на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в направлении Курган — Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Курган Иван Шилов © ИА REGNUM

Вадим Шумков также просит высокопоставленных чиновников ускорить ремонт самой федеральной трассы Р-254 «Иртыш».

Отмечается, что на период капитального ремонта моста через реку Мендеря ФКУ Упрдор «Южный Урал» предусмотрен официально согласованный объезд — от стелы города Кургана по федеральной дороге Р-354 Екатеринбург — Шадринск - Курган через посёлок Каргаполье до кольца у села Юлдус, затем направо по региональной дороге Шадринск - Ялуторовск в Тюменскую область до села Исетское и далее возврат на федеральную дорогу «Подъезд к городу Тюмень». Для легкового транспорта возможен проезд через село Чимеево.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане ремонтируют Некрасовский и Кировский мосты.

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