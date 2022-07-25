Москва, 25 июля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. На российском рынке к концу 2022 года до 10% клавиатур не будут иметь русскоязычной раскладки, сообщает «Коммерсантъ».

Pixies Клавиатура компьютера

По информации СМИ, изменения произойдут из-за практики параллельного импорта. К концу года доля клавиатур без кириллицы может достигнуть 10%.

Издание поясняет, что компьютеры и клавиатуры без русскоязычной раскладки поступают в Россию не только от компаний, которые перестали работать с РФ, но и от китайских производителей.