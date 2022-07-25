Открывается конкурс на самого классного учителя страны
Москва, 25 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Министерство просвещения Российской Федерации и телеканал «Россия» при поддержке VK объявляют о старте Всероссийского отбора участников для нового шоу «Классная тема». Проект, посвящённый современным учителям, запускается по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж важнейшей профессии будущего. Победитель получит главный приз — авторскую программу на федеральном телеканале.
Претендовать на участие в телешоу может учитель-предметник из любого региона страны. Ему предстоит рассказать о себе, пройти тест по своему предмету и снять видеовизитку, в которой он представляет свой предмет. Принять участие в отборе могут педагоги, которые ведут следующие предметы: математика, химия, биология, география, история, физика, русский язык и литература.
В новом проекте «Классная тема» учителей со всей страны ждет настоящий конкурс и борьба за победу. Всем участникам предстоит пройти испытания и блеснуть талантом педагога, справляясь с интересными и непростыми заданиями. Семеро участников, ставших лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия» и проведут самый увлекательный урок в своей карьере.
Победителем станет самый яркий и современный педагог страны, который может увлечь аудиторию и доступно объяснить любой материал. Учениками гранд-шоу станут не только зрители в зале и телезрители, но и гости студии — известные ученые, космонавты, музыканты, артисты театра и кино.
Подать заявку на участие в отборе можно до 10 августа в мини-приложении «Классная тема» ВКонтакте, мини-приложение не нужно скачивать, достаточно аккаунта в социальной сети.