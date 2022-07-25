Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Известная американская рок-группа Red Hot Chili Peppers поделилась датой премьеры своего 13-го студийного альбома. Об этом 24 июля написал портал Pitchfork.

Группа Red Hot Chili Peppers NME

Предстоящий проект получит название Return of the Dream Canteen, а его релиз должен состояться 14 октября 2022 года. Сами музыканты охарактеризовали пластинку как «всё, чем мы когда‑либо мечтали стать».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Red Hot Chili Peppers в 2023 году отправятся в тур по Австралии. В ходе гастролей к коллективу присоединится рэпер Post Malone (Остин Ричард Пост).

Читайте ранее в этом сюжете: Группа Blackpink объявила дату выхода нового клипа