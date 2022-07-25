Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:53 — REGNUM В Кемеровской области сотрудники прокуратуры проверили соблюдение сроков строительства детского сада на 140 мест в посёлке Елань. Выяснилось, что работы ведутся с отставанием от утверждённого графика, сообщили в региональном ведомстве.

Детский сад © ИА REGNUM

Детский сад, который возводит «Монтажэнергосрой», по документам должен быть готов к 15 мая 2023 года. В ходе проверки выяснилось, что работы ведутся с отставанием от графика.

В прокуратуре отметили, что руководителю подрядной организации внесено представление с требованием устранить нарушения. Дальнейший ход строительства взято на контроль.