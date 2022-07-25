Уфа, , 10:55 — REGNUM Пять человек утонули на водоемах за минувшие выходные дни (23 и 24 июля) в Башкирии. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что несчастные случаи со смертельным исходом зарегистрированы в Кушнаренковском, Бурзянском, Альшеевском, Уфимском районах, а также в городе Уфе.

«Все погибшие купались в необорудованном для этих целей месте», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе за минувшие выходные дни на водоемах спасли 13 человек.