Чебоксары, , 10:47 — REGNUM В Чувашии за год возросла просроченная задолженность за электричество, но при этом снизились задолженность за газ и тепло. В августе глав муниципальных образований призвали готовиться «серьёзному разговору» из-за долгов за коммунальные ресурсы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено 25 июля на планёрке в правительстве при обсуждении хода отопительного сезона.

Данные минстроя Чувашии https://cap.ru/

На 1 июля просроченная задолженность предприятий ЖКХ за потреблённые топливно-энергетические ресурсы составляет 2 260,6 млрд рублей, что на 351,2 млн рублей меньше, чем было год назад. Снижение составило 13,44%.

В структуре просроченных долгов задолженность за тепло сократилась на 79,9 млн рублей (-10,1%) и составила 711,3 млн рублей, долги за электричество возросли на 11,6 млн рублей (+2,9%) — до 406,6 млн рублей.

Проблемными остаются долги за потреблённый природный газ: за год задолженность сократилась на 19,84%, с 1425,6 млн рублей до 1142,7 млн рублей. В абсолютном выражении снижение составило 282,9 млн рублей.

«Мы собрали информацию, проанализировали по просроченной задолженности за газ, данный вопрос всегда на особом контроле стоит. И там картина в ряде муниципалитетов не очень хорошая. […] Я обращаю внимание: город Алатырь у нас традиционно, Канаш, Шумерля, Красноармейский муниципальный округ, Марпосадский район и Чебоксарский район. Где-то есть, наверное, объективные какие-то причины, хотя из тех цифр, которые мы видим сегодня с точки зрения выставленных счетов, полученных средств за потреблённые ресурсы от потребителей, особых причин для наращивания долга по газу мы не видим. Поэтому готовьтесь, пожалуйста, к серьёзному разговору», — предупредил муниципальных глав первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков .

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2022 года долги за потреблённый природный газ составляли 1,157 млрд рублей, за тепловую энергию — 743,4 млн рублей, за электричество — 405,3 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Долги за коммунальные ресурсы в Чувашии снижены до 2,3 млрд рублей