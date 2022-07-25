Москва, , 10:47 — REGNUM Денежные средства, которые военная разведка Украины собиралась заплатить российскому пилоту за угон самолёта Воздушно-космических сил (ВКС) России, изъяты и пойдут на восстановление Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом 25 июля сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на ФСБ РФ.

Деньги Ervins Strauhmanis

В сюжете «России 24» были показаны $4 тысячи, которые были изъяты у работавшего на военную разведку Украины курьера сотрудниками ФСБ и были предназначены для лётчика ВКС РФ, который якобы согласился на угон самолёта, хотя на самом деле помогал контрразведке в срыве украинской операции.

«Деньги изъяты. Они теперь пойдут на восстановление Донецка и Луганска, говорят в ФСБ», — указали в сюжете телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оперативный сотрудник ФСБ России заявил, что украинская разведка нарушила прописные истины работы спецслужб.