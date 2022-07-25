Благовещенск, , 11:00 — REGNUM Экс-работник управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области приговорена к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно за получение взятки. В течение четырёх лет она принимала деньги за быстрое внесение сведений о регистрации недвижимости в Росреестр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Общая сумма взяток составила 142 тыс. рублей. Нарушение закона госслужащая осуществляла с 2015 по 2019 год. Её судили по статье 290 УК РФ («получение должностным лицом взятки в значительном размере») и признали виновной.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне руководителя предприятия обвинили в передаче взятки бывшему сотруднику кадастровой палаты в Башкирии. Замначальника межрайонного отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по региону получил от него 95,5 тыс. рублей за незаконное предоставление информации из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках и их собственниках.