Чита, 25 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Власти Забайкалья 25 июля известили об осложнении паводковой обстановки из-за дождей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 26–27 июля вероятны резкие подъёмы уровней воды на малых реках центральных, южных и юго-восточных районов, местами с выходом воды на пойму.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

По данным Забайкальского управления по гидрометеорологиии и мониторингу окружающей среды, в эти дни на реках Чита у сел Бургень и Шишкино, Никишиха у села Атамановка и Хойто-Ага у одноименного села ожидается выход воды на пойму. На реках Амур, Аргунь, Ингода, Чита, Нерча, Чикой и Хилок ожидается рост уровней воды на 15-50 сантиметров.

Днем 25 июля и в течение суток 26 июля местами по Забайкальскому краю ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Читинского гидрометцентра в течение часа 25 июля в краевом центре ожидается гроза, ливень и ветер порывами до 20 метров в секунду.

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