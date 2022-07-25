Тамбов, 25 июля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Тамбове женщину убило поваленное ветром дерево. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM После урагана

23 июля на территории музейного комплекса «Усадьба Асеевых» во время дождя и сильного ветра на двух человек упало дерево. 44-летняя местная жительница скончалась на месте, её 45-летний знакомый из Волгоградской области госпитализирован с травмами.

СК России по Тамбовской области организовал процессуальную проверку.