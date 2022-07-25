Ярославль, , 10:47 — REGNUM В Ярославле благоустройство «Озёрной гривки» пока продолжит прежний подрядчик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам предприниматель.

Состояние «Озёрной гривки» yarnews.net

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в мэрии города заявили о поиске нового подрядчика для продолжения работ, одновременно с этим ИП Арефьеву было выдано очередное предписание на устранение допущенных при благоустройстве нарушений. Власти собирались расторгнуть контракт с предпринимателем в одностороннем порядке. При этом сам подрядчик спустя несколько дней после объявления властей вернулся на объект.

«На прошлых выходных начались работы там. Пока не расторгли (контракт — ИА REGNUM), в процессе согласования. Мы направили письмо, что просим не расторгать. По их предписанию, что необходимо возобновить работы — они сразу были возобновлены. Пока всё в процессе решения, — пояснил предприниматель Вадим Арефьев.

В то же время в мэрии уточнили, что задачи «расторгнуть контракт» не стоит.

«Нужно качественно выполнить работы и сдать заказчику. Но если расторгнуть, подрядчик вынужден будет демонтировать своё оборудование и привести участок в первоначальный вид. Подрядчику на сегодня оплата не произведена. Поэтапная приёмка не предусмотрена», — рассказали городские власти.

Согласно новому графику, первые работы — устранение дефектов бортового камня и подсыпка территории щебнем — должны быть выполнены до 29 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле ищут другого подрядчика для благоустройства «Озерной гривки»