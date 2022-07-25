Ярославль, 25 июля 2022, 10:47 — REGNUM В Ярославле благоустройство «Озёрной гривки» пока продолжит прежний подрядчик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам предприниматель.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в мэрии города заявили о поиске нового подрядчика для продолжения работ, одновременно с этим ИП Арефьеву было выдано очередное предписание на устранение допущенных при благоустройстве нарушений. Власти собирались расторгнуть контракт с предпринимателем в одностороннем порядке. При этом сам подрядчик спустя несколько дней после объявления властей вернулся на объект.
В то же время в мэрии уточнили, что задачи «расторгнуть контракт» не стоит.
Согласно новому графику, первые работы — устранение дефектов бортового камня и подсыпка территории щебнем — должны быть выполнены до 29 июля.
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