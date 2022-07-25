Казань, 25 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии поступил иск о самобанкротстве ООО «Камско-Полянский автоагрегатный завод». Заявление из-за недочётов до 15 августа 2022 года оставлено без движения, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск был подан в связи с долгом в размере 1 236 756,58 рубля. Материалы появились в базе суда 14 июля 2022 года. Истец настаивает на своём банкротстве по упрощенной процедуре отсутствующего должника.

Напомним, в России с 1 апреля по 1 октября 2022 года действует мораторий на возбуждение производств по банкротным делам, но он не распространяется на случаи самобанкротства.