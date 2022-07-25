Севастополь, 25 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Суд в Севастополе признал бывшего директора государственного бюджетного учреждения «Горсвет» в злоупотреблении полномочиями, повлекшими причинение предприятию ущерба в размере 16,5 млн рублей. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба прокуратура города.

Суд

Как установлено судом и следствием, в октябре 2019 года подсудимый, на тот момент директор ГБУ «Горсвет», заключил с коммерческой организацией договор на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов наружного освещения в городе Севастополе за 18 млн рублей. Подрядчик в установленные договором сроки фактически выполнил работы лишь на полтора миллиона рублей. Однако руководитель учреждения поручил членам приемочной комиссии подписать акт приемки выполненной работы в полном объеме, подписал его сам и завизировал счет на оплату. Таким образом, ГБУ «Горсвет» был причинён ущерб в размере 16,5 млн рублей.

Расследованием дела занималось УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. В ходе предварительного расследования фигурант частично погасил ущерб на сумму 6,5 млн рублей. Для обеспечения исполнения наказания по приговору суда и дальнейшего возмещения ущерба на объект недвижимости и автомобиль виновного наложен арест.

В период проведения следствия обвиняемый в течение девяти месяцев оставался под стражей и под домашним арестом. С учётом этого, а также ряда смягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на срок в полтора года. Приговор в законную силу не вступил.