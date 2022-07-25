София, 25 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В общественном транспорте столицы Болгарии введена система обязательного ношения защитных медицинских масок. Об этом 25 июля передает БТВ.

(сс) AlexChirkin Маска

Согласно официальной информации, нововведение касается пребывания граждан в салонах автобусов и троллейбусов, а также вагонах трамваев и метро.

По некоторым данным, местные власти рассматривают возможность распространения указанного правила на пассажиров такси.

Ранее в Софии ношение подобных масок было рекомендовано в крупных торгово-развлекательных центрах и на традиционных летних ярмарках. Как утверждают местные власти, нововведение связано с резким ростом числа случаев заражения SARS-CoV-2 в регионе.