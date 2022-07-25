Кузбассовцы собрали для жителей Горловки более 2,3 млн рублей
Кемерово, 25 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области активно идёт сбор средств на восстановление инфраструктуры Горловки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
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Стела при въезде в Горловку
«Неравнодушные жители региона уже собрали 2 млн 326 тысяч рублей», — уточнили в администрации Кузбасса.
Также в Горловку отправлена коммунальная техника, которой предстоит приводить в порядок улицы города.