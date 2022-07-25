Кемерово, 25 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области активно идёт сбор средств на восстановление инфраструктуры Горловки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«Неравнодушные жители региона уже собрали 2 млн 326 тысяч рублей», — уточнили в администрации Кузбасса.

Также в Горловку отправлена коммунальная техника, которой предстоит приводить в порядок улицы города.