Берлин, 25 июля 2022, 10:36 — REGNUM ФРГ увеличила темпы закачки газа в подземные хранилища, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Газовое хранилище
Газовое хранилище
Gerry Dincher

После возобновления работы трубопровода «Северный поток» после планового обслуживания темпы закачки газа в подземные хранилища Германии выросли. За период остановки трубопровода с 11 по 21 июля Германия переходила на нетто-отбор топлива из хранилищ.

Как сообщает РИА Новости, с момента возобновления поставок темпы закачки газа выросли с 0,1 до 0,39 процентных пункта в газовые сутки 23 июля, завершившиеся 24 июля в 7:00 по московскому времени.