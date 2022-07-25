Берлин, 25 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. ФРГ увеличила темпы закачки газа в подземные хранилища, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Gerry Dincher Газовое хранилище

После возобновления работы трубопровода «Северный поток» после планового обслуживания темпы закачки газа в подземные хранилища Германии выросли. За период остановки трубопровода с 11 по 21 июля Германия переходила на нетто-отбор топлива из хранилищ.

Как сообщает РИА Новости, с момента возобновления поставок темпы закачки газа выросли с 0,1 до 0,39 процентных пункта в газовые сутки 23 июля, завершившиеся 24 июля в 7:00 по московскому времени.