Липецк, 25 июля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Липецке два пассажирских автобуса попали в дорожно-транспортное происшествие. Об этом 25 июля сообщили местные власти.

Tysto Авария

Как уточнили в правительстве региона, автоавария с участием автобусов и легкового автомобиля произошла на улице Катукова.

«Погибших нет. По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе один ребёнок», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших осмотрели медработники. В больницу доставлены шесть человек с травмами разной степени тяжести.

Причины аварии устанавливаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее маршрутный автобус попал в автоаварию в Воронеже. По предварительным данным, водитель Subaru при развороте не предоставила преимущество микроавтобусу ГАЗель, который двигался по маршруту №312Д. В результате микроавтобус наехал на ограждение.