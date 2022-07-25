Уфа, , 10:37 — REGNUM Чрезвычайная пожароопасность пятого класса объявлена в Хайбуллинском районе Башкирии. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

«Берегите лес от огня» ГУ МЧС по Туве

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры в лесах, не поджигать сухую траву на полях.

«Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом, недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы», — сообщает пресс-служба.

Сотрудники спасательного ведомства просят жителей быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать требования правил пожарной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявили 96 фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах.