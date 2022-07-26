Владивосток, 26 июля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Приморье в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» площадки для подготовки и выполнения нормативов ГТО появятся в трёх селах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Permkrai.ru Площадка ГТО

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Специально оборудованные комплексы по стандартам ГТО доставят в село Центральное Шкотовского района, село Покровка Октябрьского округа и посёлок Кировский к 1 сентября.

По словам руководителя центра тестирования ГТО Приморья Екатерины Коротун, открытие новых площадок позволит увеличить число участников физкультурно-спортивного движения в крае.

«Выполнение нормативов ГТО направлено на приобщение жителей края к здоровому образу жизни и стимулирование роста их спортивных достижений. Малобюджетные спортивные площадки по месту жительства и учебы идеально подходят для тренировок и занятий на свежем воздухе. На специальном полимерном покрытии установят шведские стенки, турники для подтягиваний, перекладины для отжиманий, скамьи для выполнения упражнений на пресс и наклоны. Развитие комплекса «Готов к труду и обороне» — одно из направлений реализации нацпроекта «Демография», — пояснила Екатерина Коротун.

В сёлах всё готово для монтажа оборудования.

В 2021 году оборудование для спортплощадок ГТО было закуплено и установлено в селе Камень-Рыболов и посёлке Терней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске начали строительство спортивных объектов у школы №67 в микрорайоне Красная речка.