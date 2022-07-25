София, 25 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Представители Болгарской социалистической партии (БСП), получившей мандат на формирование нового правительства, приступили к новым консультациям по формированию высшего исполнительного органа страны. Об этом 25 июля сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, в течение дня глава БСП Корнелия Нинова должна представить на рассмотрение президента и парламента Болгарии список членов Совета министров. В настоящее время Нинова проводит переговоры с представителями основных коалиционных и оппозиционных сил Болгарии. Детали указанных переговоров не разглашаются.

Напомним, действующее правительство Болгарии сложило свои полномочия 3 июня нынешнего года в результате крупнейшего политического кризиса.

Ранее болгарский президент Румен Радев дважды выдавал мандат на формирование кабмина.