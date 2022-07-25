Амман, 25 июля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Глава Палестины Махмуд Аббас посетил Иорданию с официальным визитом. Об этом 25 июля сообщает Jordan 24.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

По данным журналистов, в рамках визита состоялась встреча между Аббасом и королем Иордании Абдаллой II. Главной темой переговоров стало обсуждение итогов визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток и американские инициативы по арабо-израильскому мирному урегулированию.

«Его величество король Абдалла II встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и подчеркнул важность наращивания дипломатической активности в регионе после визита президента США Джо Байдена и саммита в Джидде. Его величество подтверждает необходимость продолжения иорданско-палестинской координации, особенно в преддверии заседания Генассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре», — цитируют журналисты заявление пресс-службы короля Иордании.