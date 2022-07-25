Москва, , 10:31 — REGNUM Список сведений о доходах и имуществе государственных служащих может быть расширен. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ в ответ на информацию издания РБК о том, что глав муниципальных и государственных учреждений, в число которых входят главврачи и директора школ, могут обязать декларировать расходы.

Доходы

«Законопроект не расширяет состав лиц, на которых распространяется обязанность по представлению таких сведений о доходах и имуществе, а только предполагает увеличение объема представляемых сведений, дополняя его сведениями о расходах», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что дополнительные данные нужно будет указывать как при заключения сделки, так и при оплате. Помимо этого, указанным лицам необходимо будет декларировать сведения о получении кредитов или займов на покупку недвижимости, транспорта, ценных бумаг, цифровых финансовых инструментов в случае, если общая сумма превышает трехлетний совокупный доход лица и его супруги или супруга.

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